«Рубин» и «Факел» сыграли вничью со счётом 4:4 на сборе в Турции

Сегодня, 20 января, казанский «Рубин» в товарищеском матче встретился с воронежским «Факелом». Игра проходила в турецком Белеке, где обе команды проводят тренировочные сборы перед возобновлением сезона в России. Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 4:4.
В составе казанской команды забитыми мячами отметились Герман Онугха (дубль), Егор Тесленко и Александр Зуев. За воронежцев забивали Андрей Разборов, Максим Максимов, Олег Дмитриев и Михаил Смирнов. Финальный свисток арбитра зафиксировал зрелищную ничью.
«Рубин» перед возобновлением сезона в Российской Премьер-Лиге проведёт три учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке. 28 февраля команда Слуцкого проведёт гостевой матч с «Зенитом» в 19-м туре чемпионата России. «Факел» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Воронежцы проведут первый матч после зимнего перерыва на своём поле с «КАМАЗом» 6 марта.
- 20 января 2022
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