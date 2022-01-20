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«Рубин» и «Факел» сыграли вничью со счётом 4:4 на сборе в Турции

«Рубин» и «Факел» сыграли вничью со счётом 4:4 на сборе в Турции
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Сегодня, 20 января, казанский «Рубин» в товарищеском матче встретился с воронежским «Факелом». Игра проходила в турецком Белеке, где обе команды проводят тренировочные сборы перед возобновлением сезона в России. Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 4:4.

В составе казанской команды забитыми мячами отметились Герман Онугха (дубль), Егор Тесленко и Александр Зуев. За воронежцев забивали Андрей Разборов, Максим Максимов, Олег Дмитриев и Михаил Смирнов. Финальный свисток арбитра зафиксировал зрелищную ничью.

«Рубин» перед возобновлением сезона в Российской Премьер-Лиге проведёт три учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке. 28 февраля команда Слуцкого проведёт гостевой матч с «Зенитом» в 19-м туре чемпионата России. «Факел» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Воронежцы проведут первый матч после зимнего перерыва на своём поле с «КАМАЗом» 6 марта.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 января 2022, четверг. 15:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
4 : 4
Факел
Воронеж, Россия
1:0 Онугха – 28'   2:0 Тесленко – 41'   2:1 Разборов – 41'   2:2 Максимов – 43'   3:2 Зуев – 44'   4:2 Онугха – 67'   4:3 – 74'   4:4 Дмитриев – 82'
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