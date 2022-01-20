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Экс-защитник «Манчестер Сити» и «Эвертона» продолжит карьеру во Франции

Экс-защитник «Манчестер Сити» и «Эвертона» продолжит карьеру во Франции
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«Сент-Этьен» объявил о подписании контракта до конца сезона с защитником Эльякимом Мангала, который находился в статусе свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба в «Твиттере».

30-летний Мангала был без клуба с лета 2021 года, когда после двух лет покинул состав испанской «Валенсии». Ранее Мангала выступал также за английские «Манчестер Сити» и «Эвертон», «Порту» и бельгийский «Стандард».

Всего за карьеру Мангала принял участие в 335 матчах, в которых забил 19 голов и отдал 13 голевых передач. Французский защитник выиграл девять трофеев и восемь раз выходил в футболке национальной сборной.

«Ман Сити» обыграл «Челси» в центральном матче 22-го тура АПЛ:

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