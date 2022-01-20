«Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ сумел достичь отметки в 300 победных матчей на выезде

В ночь с 19 на 20 января мск на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд в рамках перенесённого 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брентфорд» принимал «Манчестер Юнайтед». Гости одержали победу – 3:1.

Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», благодаря этой победе манкунианцы стали первой в истории английской Премьер-лиги, которой покорилась отметка в 300 победных матчей на выезде. Ближайшие преследователи по этому показателю – «Челси (259), «Арсенал» (246), «Ливерпуль» (239) и «Манчестер Сити» (188).

Гол Рашфорда в ворота «Брентфорда». Видео доступно на «Чемпионате».

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После 21 сыгранного матча «Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 35 очков. «Брентфорд» (23) находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.