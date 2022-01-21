В «Астане» опровергли интерес к переведённому в дубль «Рубина» Деспотовичу

Генеральный директор «Астаны» Тастанбек Есентаев отреагировал на слухи об интересе клуба к нападающему «Рубина» Джордже Деспотовичу, который был переведён в дубль казанской команды.
«Информация об интересе «Астаны» к Деспотовичу — это слухи», — сказал Есентаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее журналист Владимир Жарков в своём телеграм-канале сообщал, что у «Астаны» есть предметный интерес к Деспотовичу.
Деспотович пришёл в «Рубин» из «Оренбурга» летом 2020 года на правах свободного агента. За казанский клуб он провёл 36 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его действующий контракт с «Рубином» рассчитан до 2023 года.
Ранее стало известно, что нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович в четверг прибыл в расположение казанского «Рубина». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Все детали трансфера согласованы. Лисакович стал игроком «Локомотива» летом 2020 года, перейдя из солигорского «Шахтёра» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах футболист забил два гола и отдал две голевые передачи.
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