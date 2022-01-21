Гвардиола считает полузащитника «Саутгемптона» лучшим исполнителем штрафных ударов в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса лучшим исполнителем штрафных ударов в мире на данный момент.



«Cейчас он лучший исполнитель штрафных ударов в мире. Нет никого лучше, чем Уорд-Праус», — приводит слова Гвардиолы Goal в «Твиттере».



27-летний Уорд-Праус — воспитанник «Саутгемптона». В нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Также на счету футболиста три матча в Кубке лиги и Кубке Англии, в которых он отметился тремя голевыми передачами.

Уорд-Праус шикарно исполнил штрафной:

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