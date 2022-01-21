Лисакович: меня никто так не любил, как болельщики «Локомотива»

Нападающий Виталий Лисакович прокомментировал свой переход в «Рубин».
«Ещё никто в жизни так не принимал и не любил меня, как болельщики «Локомотива». Хочу поблагодарить их, они навсегда в моём сердце. Спасибо огромное за поддержку! То, как они поддерживают команду — это дорогого стоит», — цитирует Лисаковича пресс-служба московского клуба.
Лисакович стал игроком «Локомотива» летом 2020 года, перейдя из солигорского «Шахтёра» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах футболист забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Лисаковича истекал в 2024 году.
Перед этим «Локомотив» расстался ещё с двумя нападающими. Фёдор Смолов перешёл в «Динамо», а с Зе Луишем был разорван контракт. Ранее стало известно, что московский «Локомотив» получит за своего футболиста около € 1 млн. «Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (38).
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