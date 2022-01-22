«Норвич» разгромил «Уотфорд». Матч АПЛ едва не отменили из-за возгорания мачты освещения

Завершился матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором «Уотфорд» принимал «Норвич». Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

«Норвич» открыл счёт в матче на 51-й минуте. Гол на свой счет записал Джошуа Сарджент. На 74-й минуте Сарджент оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На второй компенсированное минуте «Норвич» сделал счётом разгромным после автогола полузащитника «Уотфорда» Юрайа Куцака.

С 78-й минуты хозяев играли в меньшинстве после удаления Эммануэля Денниса.

Напомним, на 61-й минуте возникла проблема с освещением. Произошла вынужденная пауза в игре, так как загорелась мачта освещения. На 72-й минуте встреча возобновилась, хотя одна из мачт практически не горела. Ранее прошло объявление диктора, которое сообщало об отмене матча. Однако в итоге было принято решение игру возобновить.

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На данный момент «Уотфорд» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич», в свою очередь, занимает 17-ю строчку.