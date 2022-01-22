Директор «Краснодара» Толстиков раскрыл детали переговоров по трансферу защитника Алонсо
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Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков рассказал о ходе переговоров по трансферу защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо. Ранее российский клуб объявил о согласовании перехода игрока.
«Наш клуб давно искал защитника с хорошим пасом и лидерскими качествами. Профиль Хуниора нам идеально подходил. Вскоре наши наблюдатели стали более тщательно анализировать игрока, и его кандидатура была одобрена.
Мы изучали его личность и понимаем, что он лидер на поле как в клубе, так и в сборной. Это то, что мы искали. Переговоры прошли очень хорошо. Мы хотим выразить уважение клубу «Атлетико Минейро». Было совершенно ясно, насколько Хуниор важен для них, и это был позитивный знак для нас», — приводит слова Толстикова Globo Esporte.
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