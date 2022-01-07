«Краснодар» согласовал переход защитника «Атлетико Минейро» Алонсо

Защитник бразильского клуба «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо в ближайшее время станет игроком «Краснодара». Российская команда объявила о согласовании перехода 28-летнего футболиста на своём официальном сайте.
«Футбольные клубы «Краснодар» и «Атлетико Минейро» согласовали трансфер Хуниора Алонсо. Защитник подпишет с «быками» контракт до конца июня 2025 года.
7 января 2022 года «Краснодар» и «Атлетико Минейро» достигли соглашения о трансфере 28-летнего защитника. В ближайшие дни Хуниор Алонсо пройдёт медобследование и подпишет с «быками» контракт, который будет действителен до 30 июня 2025 года», — сказано в сообщении пресс-службы команды.
Алонсо выступал за «Атлетико Минейро» с 2020 года. Ранее защитник играл в составе таких команд, как «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и «Бока Хуниорс».
- 7 января 2022
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