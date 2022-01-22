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«Крылья Советов» сыграли вничью в товарищеском матче, Зиньковский не забил пенальти

«Крылья Советов» сыграли вничью в товарищеском матче, Зиньковский не забил пенальти
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Сегодня, 22 января, «Крылья Советов» проводили товарищеский матч на зимних сборах в турецком Белеке. Соперником команды Игоря Осинькина стал словенский клуб «Целе». Встреча закончилась со счётом 1:1.

Словенский клуб открыл счёт на 6-й минуте — пенальти реализовал Божич. За «Крылья Советов» на 51-й минуте отличился полузащитник Леонид Герчиков. В концовке первого тайма пенальти в составе российской команды не реализовал Антон Зиньковский.

В первом матче на сборах «Крылья Советов» одержали победу над норвежским клубом «Сегед» (2:0). 24 января самарская команда встретится с «Радником».

Первый тур Российской Премьер-Лиги после зимней паузы «Крылья Советов» проведут на выезде. Соперником станет «Ростов» (27 февраля).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 января 2022, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
1 : 1
Целе
Целе, Словения
0:1 – 6'   1:1 – 51'
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