«Крылья Советов» сыграли вничью в товарищеском матче, Зиньковский не забил пенальти
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Сегодня, 22 января, «Крылья Советов» проводили товарищеский матч на зимних сборах в турецком Белеке. Соперником команды Игоря Осинькина стал словенский клуб «Целе». Встреча закончилась со счётом 1:1.
Словенский клуб открыл счёт на 6-й минуте — пенальти реализовал Божич. За «Крылья Советов» на 51-й минуте отличился полузащитник Леонид Герчиков. В концовке первого тайма пенальти в составе российской команды не реализовал Антон Зиньковский.
В первом матче на сборах «Крылья Советов» одержали победу над норвежским клубом «Сегед» (2:0). 24 января самарская команда встретится с «Радником».
Первый тур Российской Премьер-Лиги после зимней паузы «Крылья Советов» проведут на выезде. Соперником станет «Ростов» (27 февраля).
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