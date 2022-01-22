«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: Лапорт сравнял счёт в матче

Сегодня, 22 января, на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» принимает «Манчестер Сити».
На 65-й минуте счёт сравнял защитник «Сити» Эмерик Лапорт, голевой пас на счету Кевина Де Брёйне. Ранее на 7-й минуте отличился защитник «святых» Кайл Уолкер-Питерс, ему ассистировал Нейтан Редмонд.
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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Саймон Хупер. Ему помогают ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервным рефери выступит Андре Марринер.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».
После 22 сыгранных туров «Манчестер Сити» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 56 очков. «Саутгемптон» (24) располагается на 13-й строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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