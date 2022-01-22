«Саутгемптон» сыграл вничью с «Ман Сити» и прервал их 12-матчевую победную серию в АПЛ

Сегодня, 22 января, на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» принимал «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью – 1:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился защитник «святых» Кайл Уолкер-Питерс, ему ассистировал Нейтан Редмонд.
На 65-й минуте счёт сравнял защитник «Сити» Эмерик Лапорт, голевой пас сделал Кевин Де Брёйне.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Саймон Хупер. Ему помогали ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервным рефери выступал Андре Марринер.
Сыграв вничью с «горожанами», «Саутгемптон» прервал 12-матчевую победную серию «МС» в АПЛ.
После 23 сыгранных туров «Манчестер Сити» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 57 очков. «Саутгемптон» (25) располагается на 12-й строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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