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«Саутгемптон» сыграл вничью с «Ман Сити» и прервал их 12-матчевую победную серию в АПЛ

«Саутгемптон» сыграл вничью с «Ман Сити» и прервал их 12-матчевую победную серию в АПЛ
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Сегодня, 22 января, на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» принимал «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился защитник «святых» Кайл Уолкер-Питерс, ему ассистировал Нейтан Редмонд.

Гол Уолкер-Питерса:

На 65-й минуте счёт сравнял защитник «Сити» Эмерик Лапорт, голевой пас сделал Кевин Де Брёйне.

Ответный мяч Лапорта:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Саймон Хупер. Ему помогали ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервным рефери выступал Андре Марринер.

Сыграв вничью с «горожанами», «Саутгемптон» прервал 12-матчевую победную серию «МС» в АПЛ.

После 23 сыгранных туров «Манчестер Сити» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 57 очков. «Саутгемптон» (25) располагается на 12-й строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».

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Англия - Премьер-лига. 23-й тур
22 января 2022, суббота. 20:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Уолкер-Питерс – 7'   1:1 Лапорт – 65'
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