VAR не дал пенальти за фол игроков «Саутгемптона» на Де Брёйне на линии штрафной. Видео

Сегодня, 22 января, «Манчестер Сити» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).
На 76-й минуте произошёл спорный эпизод у штрафной площади «святых». Защитник Мохаммед Салису и хавбек Ориоль Ромеу свалили на линии штрафной полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне.
К проверке данного эпизода подключился VAR, который не заметил нарушения в действиях игроков «Саутгемптона», из-за чего не поставил пенальти в ворота «святых».
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Сыграв вничью с «горожанами», «Саутгемптон» прервал 12-матчевую победную серию «МС» в АПЛ.
После 23 сыгранных туров «Манчестер Сити» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 57 очков. «Саутгемптон» (25) располагается на 12-й строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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