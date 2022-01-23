«Монако» без Головина проиграл «Монпелье»

«Монпелье» одержал победу над «Монако» в матче 22-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 13-й минуте Элье Ваи вывел «Монпелье» вперёд, а на 32-й Стефи Мавидиди удвоил счёт. На 34-й минуте один гол отыграл Виссам Бен-Йеддер, а в конце матча счёт сравнял вышедший на замену бразильский защитник «Монако» Вандерсон. Однако в компенсированное арбитром время Мавидиди принёс хозяевам три очка.

Отметим, что матч пропустил российский полузащитник «Монако» Александр Головин. В последнее время он восстанавливался от травмы.

«Монако» (33) занимает 7-е место в турнирной таблице французского чемпионата. «Монпелье» (34) — на 6-й позиции.