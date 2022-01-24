Мюллер — после матча с «Гертой»: наконец-то игра, в которой не забил Левандовски

Футболисты мюнхенской «Баварии», полузащитник Йозуа Киммих и нападающий Томас Мюллер, иронично ответили на один из каверзных вопросов журналистов после победы над «Гертой» (4:1) в матче 20-го тура чемпионата Германии, где не удалось отличиться звездному польскому форварду Роберту Левандовскому.

«Безголевая серия Левандовского? Роберт уже немного разозлился в раздевалке», — цитирует Киммиха Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Bild.

«Мы рады, что наконец-то смогли провести матч без гола Левандовского», — добавил Томас Мюллер.

Напомним, до встречи с «Гертой» Роберт шёл с голевой серией из четырёх матчей в чемпионате Германии, при этом в одной из игр он отметился дублем, а в другой – хет-триком. Всего в 28 матчах текущего сезона за «Баварию» во всех турнирах Левандовски забил 34 гола и отдал 3 результативные передачи.