Мюллер — после матча с «Гертой»: наконец-то игра, в которой не забил Левандовски

Футболисты мюнхенской «Баварии», полузащитник Йозуа Киммих и нападающий Томас Мюллер, иронично ответили на один из каверзных вопросов журналистов после победы над «Гертой» (4:1) в матче 20-го тура чемпионата Германии, где не удалось отличиться звездному польскому форварду Роберту Левандовскому.
«Безголевая серия Левандовского? Роберт уже немного разозлился в раздевалке», — цитирует Киммиха Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Bild.
«Мы рады, что наконец-то смогли провести матч без гола Левандовского», — добавил Томас Мюллер.
Напомним, до встречи с «Гертой» Роберт шёл с голевой серией из четырёх матчей в чемпионате Германии, при этом в одной из игр он отметился дублем, а в другой – хет-триком. Всего в 28 матчах текущего сезона за «Баварию» во всех турнирах Левандовски забил 34 гола и отдал 3 результативные передачи.
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