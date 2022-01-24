Главный тренер «Монако» — о поражении от «Монпелье»: наша команда заслуживала большего

«Монако» уступил «Монпелье» в матче 22-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал прошедший матч.

«Это действительно была немного безумная игра. Мы плохо начали, теряя мяч, были вынуждены сталкиваться с контратаками соперника. Следующий отрезок в 20-25 минут сложился для нас лучше, потому что удалось перехватить инициативу.

Затем, когда «Монпелье» забил второй, уже было тяжело вернуться в игру. Тем не менее нам удалось хорошо завершить первый тайм, наша команда забила и создала много моментов у ворот соперника.

Во втором тайме мы действовали лучше, но в атаке нам не хватило сыгранности. Это достаточно логично, если принять в учёт количество игроков, которые не могли помочь команде в этой встрече, и тех, кто выступал не на своей позиции.

Однако настрой, позволивший нам вернуть равенство в счёте, был на высоте. У нас была возможность вырвать победу, но мы пропустили гол, который решил исход встречи. Если учесть тот факт, что мы доминировали на поле, наша команда заслуживала большего, как минимум ничейный исход, улыбнись нам, удача», – цитирует Клемана официальный сайт французского клуба.