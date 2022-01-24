«Милан» согласовал сделку с нападающим, которым интересовался «Зенит»

Нападающий «Црвены Звезды» Марко Лазетич в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом». Стороны согласовали условия сделки. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Сообщается, что итальянский клуб заплатит за 18-летнего футболиста € 5 млн, а также включит в сделку процент от будущей продажи. Ранее стало известно, что Лазетичем интересовался российский «Зенит», который был готов повторить предложение «Милана». Однако сторона футболиста решила остановиться на варианте с итальянцами.



В текущем сезоне Лазетич принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил семь голов. Контракт нападающего с «Црвеной Звездой» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.