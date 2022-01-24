Валерий Карпин высказался о встрече с игроками «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал отвечать на вопрос о том, что обсуждал с игроками «Зенита» во время встречи, прошедшей накануне. Напомним, на встрече не присутствовал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.



«О чём надо, о том и говорили», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 24 января, Карпин прибыл на тренировку «Спартака» на сборах в Дубае. Московский клуб проводит подготовку к возобновлению сезона в Дубае в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. 28 января «Спартак» проведёт товарищеский матч со словацким «Слованом». 2 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с латвийской «Ригой», а через 3 дня встретятся с малайзийским клубом «Джохора». 8 февраля состоится контрольный матч «Спартака» с «Уралом». Все встречи начнутся в 17:00 мск.