Депутат Свищёв — о Fan ID: мы обязаны исполнять законы РФ. Никакой сложности в этом нет

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение фанатских объединений «Спартака» бойкотировать матчи команды до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).



«Бойкотировать матчи своей любимой команды, команды, которая нуждается в поддержке, наверное, неправильно. Закон принят, никто его не отменит. Мы обязаны исполнять законы РФ. Не вижу никакой сложности, дискриминации в этом законе. Цель одна — обеспечение дополнительных мер безопасности на стадионах. Пять минут своего времени потратить, чтобы зарегистрироваться, получить допуск Fan ID и купить себе билет. Вообще ничего сложного нет.



К сожалению, тема раздута, надо спокойнее отнестись к этому. Времена сейчас непростые: пандемия, международная обстановка сложная, внутри есть свои проблемы. Дополнительные меры безопасности точно не помешают. Фанатское движение — одна история, а есть движение болельщиков — люди, которые ходят с семьями, детьми, жёнами. Они с уважением отнеслись к этой ситуации. Чтобы не было эксцессов, когда часами сидели болельщики, были задержания. Надо пресекать это до», — рассказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.