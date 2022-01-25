«Зенит» договорился с «Интернасьоналем» о трансфере Юри Алберто

«Зенит» договорился с «Интернасьоналем» о трансфере нападающего Юри Алберто, сообщает ge.globo.

По данным источника, бразильский клуб согласился продать своего игрока в «Зенит» за € 20 млн. Однако отмечается, что сейчас обсуждаются другие детали контракта. Также сообщается, что между клубами заключён договор. Если одна из сторон откажется от сделки, будет наложен предусмотренный штраф. Ожидается, что окончательно ситуация прояснится на этой неделе.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб хочет сохранить Юри в своём составе до следующего лета, а потом уже отпустить его в Россию. Кроме того, «Интернасьонал» намерен оставить за собой 10% прав на футболиста, чтобы получить дивиденды с его последующей перепродажи. Также бразильцы хотят получать бонусные выплаты за голы Алберто в составе «Зенита».

Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.