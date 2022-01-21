«Зенит» рискует, приглашая пятого бразильца? В РПЛ уже были латиноамериканские банды

«Зенит» со дня на день может подписать нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто. По данным «Чемпионата», переговоры находятся в завершающей стадии. Если это случится, он станет пятым бразильцем в команде. Помимо него есть Дуглас Сантос, Вендел, Малком и Клаудиньо. А ещё ассистент Сергея Семака – Вильям де Оливейра. Он и куратор легионеров «Зенита», и посредник между ними и главным тренером. Теперь уже гражданин России постоянно общается с игроками и даже ездит с ними отдыхать.

Латиноамериканские диаспоры в клубах РПЛ бывали и раньше – в 2007-м в «Москве» числились четыре аргентинца, а в заявке ЦСКА — целых пять бразильцев. В 2017-м «Зенит» устроил массовую закупку игроков из Латинской Америки: пришли Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони. Вместе с ними был ещё и эквадорец Кристиан Нобоа. Аргентинская эпоха завершилась в Питере только этой зимой, с окончательным уходом Мамманы, и обошлась без публичных скандалов – никого не ловили в ночных клубах или на масштабных домашних вечеринках.

Хотя у других возникали проблемы. Относительно свежий пример – ковид-туса в «Краснодаре», когда в начале пандемии Вандерсон и Кайо устроили питейную ночь с шариками. Скандал замяли, но на какое-то время к ним приклеился образ типичных бразильцев, для которых вечеринки всегда на первом месте.

«Ломать их ни в коем случае нельзя». Каким был «бразильский» ЦСКА

В середине 2000-х ЦСКА хорошо усвоил, что такое объединение бразильцев в одном коллективе. В команде одновременно играли Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Дуду, Рамон и Жо. О приключениях некоторых из них рассказывали байки. Так, Никита Бурмистров рассказывал «Чемпионату», как Жо и Рамон приходили на тренировки с перегаром. Последний — вообще легендарная личность. Изменить его не смог даже Евгений Гинер, который рассказывал, что понятие «режим» для футболиста не существует. Вагнер, Дуду и Карвальо казались другими. И почти не попадали в скандалы.

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в разговоре с «Чемпионатом» вспомнил тот период, подчеркнув, что все бразильцы не переходили грань дозволенного.

«Наши игроки готовятся к игре в тишине, а они с румбой и самбой – в этом отличие их от нас. Тот же Вагнер и остальные танцевали даже в раздевалке… По тренировкам к ним было не так много вопросов, работали вместе со всеми, особо возмущений не было. Но чувствовалась разница в мастерстве – тот же Вагнер и Жо немного на ином уровне. А условный Рамон – нет. Поэтому он и играл меньше. А так – обычные ребята, не без слабостей и ошибок, но это нормально для любого коллектива.

Конечно, им, как и всем, проще, когда рядом есть соотечественники. Рассказывают друг другу о плюсах и минусах в России. Понятно, что к бразильцам изначально особое отношение – танцы, вечеринки, но глобальной проблемы в ЦСКА с этим не было. Всё в рамках допустимого. Ведь и наши футболисты не все паиньки. Больших проблем для команды бразильцы не создавали. Они влились и в общий коллектив. Тот же Вагнер даже разговаривал с Путиным. Когда президент жонглировал мячом, он стоял рядом.

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Я не вижу особых минусов в большом количестве бразильцев в команде. Нужно принимать их такими, какие они есть. И тогда они будут довольны и приносить результат. Не надо ставить какие-то рамки и ограничения. И если человек – профессионал, он им и останется. Ломать их ни в коем случае нельзя.

Надо на каждого игрока смотреть в отдельности. В тот же «Зенит» они приезжают, чтобы проявить себя и заработать деньги. С их стороны будет глупо расслабляться и устраивать вечеринки. Плюс каждый бразилец мечтает попасть в сборную. А если ты непрофессионал, об этом можно забыть», – отметил Чанов.

«Приходили, кокаина обнюхавшись? Ничего не было». Белоус – об аргентинском нашествии в «Москву»

В 2007 году «Москва» купила Максимилиано Моралеса и Макси Лопеса, добавив их к Эктору Бракомонте и Пабло Баррьентосу. Вместе они отыграли всего половину чемпионата, Моралес через полгода уехал в аренду в «Расинг». И, в отличие от парней из ЦСКА, избежали публичных скандалов. Никто не говорил о них в негативном ключе и после ухода. Бракомонте с теплом вспоминают до сих пор. Вероятно, именно он был главным в этой четвёрке и не давал никому расслабиться. Вот что «Чемпионату» сказал президент несуществующего уже клуба Юрий Белоус.

«Аргентинцы приехали к нам не одновременно, а с течением времени. Это важный момент. В 2003-м появился Бракомонте, он адаптировался к стране, выучил язык. Можно сказать, стал легендой. В 2006-м перешёл Баррьентос. Качественный футболист и лучший легионер нашего клуба за всю историю. Благодаря ему мы забили много голов. В 2007-м взяли очень интересного футболиста, который завоевал «Серебряный мяч» – Максимилиано Моралеса. В дальнейшем его карьера прошла в Италии. А Макси Лопес пришёл к нам из «Барселоны» за очень скромные деньги, и, конечно, на этих игроков мы надеялись. Они стали ведущими в нашей команде и оказались настоящими легионерами – по качеству игры выделялись и были лучше тех, которые есть.

Не могу сказать, что они смотрелись обособленно. В «Москве» сложилась семейная атмосфера. И лично у меня никогда не возникало претензий к нашим аргентинцам. Тем более у нас почти вся администрация знала иностранные языки. Говорили на английском, испанском.

Прийти на тренировку в соответствующем состоянии? В каком состоянии? Кокаина обнюхавшись? Ничего такого не было. Зачем вы ищете что-то жареное? У нас с ними всё было нормально», – заверил Белоус.