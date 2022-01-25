Арсен Адамов подпишет контракт с «Зенитом» на 4,5 года
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Защитник екатеринбургского «Урала» Арсен Адамов подпишет контракт с петербургским «Зенитом» на 4,5 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Завтра, 26 января, футболист пройдёт медосмотр в Санкт-Петербурге, после чего соглашение будет подписано. Ранее о переходе Адамова в «Зенит» сообщал «Спорт-экспресс».
Адамов выступает за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол.
«Урал» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион страны — «Зенит».
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