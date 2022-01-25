«Оренбург» обыграл болгарский клуб «Берое» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборах в Турции «Оренбург» встречался с болгарским клубом «Берое». Игра прошла в Белеке и завершилась победой оренбургской команды со счётом 3:1.



«Оренбург» в 25 матчах набрал 53 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят воронежский «Факел» (49) и московское «Торпедо» (47).В следующем контрольном матче на сборах в Турции «Оренбург» сыграет с польской «Короной». Встреча пройдёт 2 февраля. «Оренбург» возобновит сезон в ФНЛ матчем с «Нефтехимиком», который пройдёт 6 марта.



«Берое» после 19 туров занимает 7-е место в таблице чемпионата Болгарии. В активе у клуба 25 очков. Лидирует в соревнованиях «Лудогорец» (42).