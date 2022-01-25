Араухо отверг предложение «Барсы» о продлении договора. «Челси» и «МЮ» следят за ситуацией

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо отверг предложение «Барселоны» о продлении контракта, сообщает Marca.
По информации источника, переговоры между руководством сине-гранатовых и представителями игрока прошли на прошлой неделе. Уругваец хочет остаться в «Барсе», но рассчитывает на контракт, который будет соответствовать его уровню игры.
Переговоры прошли в дружеском ключе, к ним могут вернуться позднее. Несмотря на это, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией с продлением соглашения Араухо.
Араухо выступает за главную команду сине-гранатовых с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец принял участие в 16 матчах, в которых забил два гола.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 25 января 2022
-
21:41
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:34
-
21:21
-
21:07
-
21:03
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:39
-
20:30
-
20:19
-
20:00
-
19:50
-
19:49
-
19:42
-
19:36
-
19:31
-
19:28
-
19:10
-
19:01
-
18:54
-
18:54
-
18:49
-
18:38
-
18:35
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:07
-
17:59