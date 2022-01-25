Араухо отверг предложение «Барсы» о продлении договора. «Челси» и «МЮ» следят за ситуацией

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо отверг предложение «Барселоны» о продлении контракта, сообщает Marca.



По информации источника, переговоры между руководством сине-гранатовых и представителями игрока прошли на прошлой неделе. Уругваец хочет остаться в «Барсе», но рассчитывает на контракт, который будет соответствовать его уровню игры.



Переговоры прошли в дружеском ключе, к ним могут вернуться позднее. Несмотря на это, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией с продлением соглашения Араухо.



Араухо выступает за главную команду сине-гранатовых с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец принял участие в 16 матчах, в которых забил два гола.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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