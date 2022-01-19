Хави назвал игрока «Барселоны», с которым в первую очередь необходимо продлить контракт

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с продлением контракта защитника Рональда Араухо.
«Продление контракта с Араухо – это приоритетная задача «Барселоны». Он является очень важным игроком, обладающим характером победителя.
Надеюсь, договорённость будет достигнута, потому что этот футболист необходим клубу и сейчас, и в будущем. Рональд многое даёт команде», — цитирует Хави Sport.es.
Араухо выступает за главную команду сине-гранатовых с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец принял участие в 15 матчах, в которых забил два гола.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:
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