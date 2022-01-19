Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави назвал игрока «Барселоны», с которым в первую очередь необходимо продлить контракт

Хави назвал игрока «Барселоны», с которым в первую очередь необходимо продлить контракт
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с продлением контракта защитника Рональда Араухо.

«Продление контракта с Араухо – это приоритетная задача «Барселоны». Он является очень важным игроком, обладающим характером победителя.

Надеюсь, договорённость будет достигнута, потому что этот футболист необходим клубу и сейчас, и в будущем. Рональд многое даёт команде», — цитирует Хави Sport.es.

Араухо выступает за главную команду сине-гранатовых с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец принял участие в 15 матчах, в которых забил два гола.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Защитник «Барселоны» Араухо может пропустить несколько месяцев из-за перелома запястья
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022