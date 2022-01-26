«Аталанта» нашла замену крайнему защитнику Госенсу в «Лацио»

«Аталанта» определила крайнего защитника «Лацио» Мануэля Лаццари в качестве усиления линии обороны после того, как немецкий защитник Робин Госенс согласовал условия контракта с «Интером». Об этом информирует Football Italia.

Многочисленные источники, включая Sky Sport Italia, Gazzetta dello Sport и Sportitalia, уверены, что «Интер» подпишет Госенса в течение следующих 48 часов на правах аренды с обязательством выкупа на определённых условиях на общую сумму € 25 млн.

Ранее «Аталанта» объявила о переходе полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога, который в схеме 3-5-2 также при необходимости сможет закрыть позицию левого латераля.

Напомним, Лаццари был приобретён «Лацио» у «СПАЛ» в июле 2019 года за € 15 млн. В текущем сезоне на его счету 26 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с римлянами рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 15 млн.