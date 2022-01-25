Робин Госенс согласовал условия личного контракта с «Интером»
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Защитник «Аталанты» Робин Госенс близок к переходу в «Интер». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, стороны договорились об аренде с обязательством выкупа за € 30 млн. Выкуп немца станет обязательным при выполнении определенных условий. Стороны уже согласовали условия контракта.
Госенс перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за нидерландские «Хераклес», «Дордрехт» и «Витесс». Нынешний контракт немецкого футболиста с бергамасками действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.
В текущем чемпионате Италии Госенс принял участие в шести матчах своей команды, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На данный момент защитник восстанавливается от травмы.
Новость по теме«Интер» ведёт переговоры по Госенсу с «Аталантой»
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