Робин Госенс согласовал условия личного контракта с «Интером»

Защитник «Аталанты» Робин Госенс близок к переходу в «Интер». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, стороны договорились об аренде с обязательством выкупа за € 30 млн. Выкуп немца станет обязательным при выполнении определенных условий. Стороны уже согласовали условия контракта.

Госенс перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за нидерландские «Хераклес», «Дордрехт» и «Витесс». Нынешний контракт немецкого футболиста с бергамасками действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.



В текущем чемпионате Италии Госенс принял участие в шести матчах своей команды, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На данный момент защитник восстанавливается от травмы.