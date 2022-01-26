Сборная Египта одолела Кот-д'Ивуар в серии пенальти и вышла в 1/4 финала Кубка Африки

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара встречалась с национальной командой Египта. Игра прошла на стадионе «Дуала» в Дуале (Камерун) и завершилась победой египетской команды в серии пенальти (0:0, 5:4 — по пенальти).



Основное и дополнительное время встречи завершилось без забитых голов. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались египетские футболисты.



Таким образом, сборная Египта вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций, а Кот-д'Ивуар завершил выступление на турнире. В четвертьфинале Кубка африканских наций сборная Египта сыграет с национальной командой Марокко, ранее обыгравшей Малави со счётом 2:1. Действующий победитель Кубка африканских наций — сборная Алжира.