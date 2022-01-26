Сборная Египта одолела Кот-д'Ивуар в серии пенальти и вышла в 1/4 финала Кубка Африки
Поделиться
В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара встречалась с национальной командой Египта. Игра прошла на стадионе «Дуала» в Дуале (Камерун) и завершилась победой египетской команды в серии пенальти (0:0, 5:4 — по пенальти).
Основное и дополнительное время встречи завершилось без забитых голов. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались египетские футболисты.
Таким образом, сборная Египта вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций, а Кот-д'Ивуар завершил выступление на турнире. В четвертьфинале Кубка африканских наций сборная Египта сыграет с национальной командой Марокко, ранее обыгравшей Малави со счётом 2:1. Действующий победитель Кубка африканских наций — сборная Алжира.
Комментарии
- 26 января 2022
-
22:22
-
22:19
-
22:07
-
21:49
-
21:45
-
21:37
-
21:36
-
21:32
-
21:29
-
21:24
-
21:14
-
21:11
-
21:01
-
20:52
-
20:41
-
20:22
-
20:18
-
20:18
-
20:03
-
20:03
-
20:02
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:50
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:22
-
18:58
-
18:56
-
18:40
-
18:38
-
18:36
-
18:33
Партнерский контент