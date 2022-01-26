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Артём Галаджан стал игроком «Томи»

Артём Галаджан стал игроком «Томи»
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Нападающий Артём Галаджан стал футболистом «Томи». Об этом сообщает сайт томской команды.

Форвард является воспитанником московского «Локомотива». В сезоне-2015/2016 Галаджан стал лучшим бомбардиром молодёжного первенства России, а команда завоевала золотые медали. За основной состав «железнодорожников» Артём провёл шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

Сезон-2019/2020 Галаджан провёл в аренде, сначала выступал за «Оренбург», а затем пополнил ряды «Ротора». В Российской Премьер-Лиге нападающий провёл 18 матчей, забил два гола и отдал две голевых передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего форварда в € 525 тыс. Соглашение рассчитано на год.

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