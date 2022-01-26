«Наполи» готов продать Осимхена за € 70 млн
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Руководство «Наполи» сообщило сумму, за которую готово расстаться с нападающим клуба Виктором Осимхеном. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, за игрока атаки боссы неаполитанцев хотят выручить около € 70 млн. Руководство клуба считает, что в связи с тем, что игрок уже адаптировался под стиль итальянского чемпионата, а также испытывал проблемы со здоровьем, но при этом сохранил высокий игровой уровень игры, стоимость на него выросла. Интерес к нигерийцу проявляют ряд клубов АПЛ.
Отметим, что в 11 матчах за «Наполи» в Серии А 22-летний форвард забил 5 голов. В 4 матчах Лиги Европы Осимхен отличился 4 раза. Помимо прочего, он забил в ворота «Спартака» в матче группового этапа турнира (2:3).
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