Денис Глушаков: никто в России не может тягаться с «Зенитом». Многие клубы убили

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Сейчас очень сложно стать чемпионом в России. Пока только одна команда может выиграть РПЛ. Сейчас не вижу какую-то другую конкурентоспособную команду. На данный момент никто в России не может тягаться с «Зенитом».



Надо смотреть правде в глаза. Многие клубы убили. И с ними была убита и конкуренция. Остался один «Зенит». Теперь российский чемпионат не такой интересный. Есть только один ярко выраженный лидер», — приводит слова Глушакова Sport24.

Лидером Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков. В первую тройку турнирной таблице также входят «Динамо» (36) и «Сочи» (31).