«Валенсия» договорилась об аренде хавбека «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Тангай Н’Домбеле может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах игрока заинтересована «Валенсия».
Как сообщает в «Твиттере» журналист Жюльен Майнар, клубы договорились об аренде хавбека до конца нынешнего сезона. Сам игрок хотел бы перейти во французский «Пари Сен-Жермен».
Француз выступает за «Тоттенхэм» с 2019 года, куда перешёл из «Лиона» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Атлетико» — «Валенсия»:
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