Вейналдум может стать игроком «Тоттенхэма», как часть сделки по переходу Н'Домбеле в «ПСЖ»

Английский «Тоттенхэм» и французский «Пари Сен-Жермен» вступили в переговоры по 25-летнему хавбеку лондонцев Тангаю Н'Домбеле, при этом частью сделки может стать полузащитник парижан Жоржиньо Вейналдум, сообщает Daily Mail.
Стороны ведут переговоры об арендном соглашении для Н'Домбеле, в то время как «Тоттенхэм» желает воспользоваться тем, что Вейналдум стремится покинуть «ПСЖ». Первоначально, клуб из Парижа пытался включить в сделку другого полузащитника – Леандро Паредеса, однако его кандидатура была отклонена «шпорами».
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Напомним, что 31-летний нидерландский полузащитник Жоржиньо Вейналдум стал игроком «ПСЖ» прошлым летом, перейдя на правах свободного агента из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
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