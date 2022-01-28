Гончаренко: Моуринью подошёл и спросил меня, подойдёт ли Смолов «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал историю о разговоре с Жозе Моуринью по поводу Фёдора Смолова.

«У меня было знаменитое общение с Моуринью. Из-за срока давности снимаем гриф с этой истории. Перед матчем с «МЮ» в Манчестере ко мне подходит Моуринью и на английском спрашивает: «Слушай, Федя Смолов подойдёт к нам в команду?» И я на своём «великолепном» английском ему ответил. Мне показалось, что он ничего не понял, но кивал головой. Я сказал: «Конечно, подойдёт. Берите! Федя вас должен порадовать».

Куда его хотел Моуринью? В «Манчестер Юнайтед». Не знаю, насколько это было серьёзно. По крайней мере, он спрашивал. После матча мне набирает сын и говорит: «Пап, а как ты с ним разговаривал? На каком языке ты с ним общался?» Камера выхватила, как мы секунд 30 общались. И я сыну говорю: «Ты чего, обалдел? Я великолепно знаю английский язык». А сын мне отвечает: «Да что ты там знаешь! Это я знаю, а ты не знаешь».

Можно ли сказать, что Смолов не попал в «МЮ» из-за моего плохого английского? Из-за моего плохого произношения, да! (смеётся) Конечно, мне хочется выучить английский», — сказал Виктор Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».