Виктор Гончаренко не исключает вероятность работы в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко признался, что не исключает вероятность работы в столичном «Спартаке». Напомним, сейчас красно-белых возглавляет итальянец Паоло Ваноли.

«Салихова когда-то рекомендовала меня Федуну? Это такие вещи, кто, кому и что рекомендует… Какой смысл в этом виртуальном общении? Сейчас болельщики ЦСКА навалятся, а болельщики «Спартака» скажут: «Да зачем он нам нужен!»

«Спартак» для меня не табу? Да какое табу?! После расставания с «Кубанью» болельщики пришли ко мне домой и прям умоляли: «Только не идите в «Краснодар». Я ответил: «Ребят, я не могу вам такого обещания дать. Футбольная карьера такова, что не знаешь, как все повернется», — сказал Виктор Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».