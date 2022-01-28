Виктор Гончаренко не исключает вероятность работы в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко признался, что не исключает вероятность работы в столичном «Спартаке». Напомним, сейчас красно-белых возглавляет итальянец Паоло Ваноли.
«Салихова когда-то рекомендовала меня Федуну? Это такие вещи, кто, кому и что рекомендует… Какой смысл в этом виртуальном общении? Сейчас болельщики ЦСКА навалятся, а болельщики «Спартака» скажут: «Да зачем он нам нужен!»
«Спартак» для меня не табу? Да какое табу?! После расставания с «Кубанью» болельщики пришли ко мне домой и прям умоляли: «Только не идите в «Краснодар». Я ответил: «Ребят, я не могу вам такого обещания дать. Футбольная карьера такова, что не знаешь, как все повернется», — сказал Виктор Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 28 января 2022
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