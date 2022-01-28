Созин: по моей информации, Салихова была инициатором приглашения Газизова в «Спартак»

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал ситуацию, сложившуюся в московском «Спартаке».
«Очень много вопросов по поводу комитета по этике и высказываний представителя «Спартака» по Газизову. Я заранее говорю, что комитет собирается только по инициативе руководства РФС. Если руководство посчитает слова представителя «Спартака» нарушением, то мы будем разбираться вместе с комитетом.
По моей информации из источников в клубе, госпожа Салихова была инициатором и детонатором приглашения Газизова в «Спартак». Это она просила Федуна его взять. Он туда не рвался, нормально чувствовал себя в Уфе. Что произошло за четыре месяца — никто не знает. Но, зная Газизова как футбольного человека, уверен, когда его настойчиво звали, то предлагали определённые условия, на которые он в конце концов согласился и подписал. Он никогда не будет передёргивать факты по окончании не очень хорошей ситуации.
Газизов попросил отдать то, что ему обещали. Шамиль никакая не жвачка: он хочет, чтобы вернули то, что принадлежит. Ну или хотя бы договорились по-человечески. Но когда идёт такой наезд с оскорблениями… Он настоящий мужик. Уверен, что не будет выступать с определёнными высказываниями через прессу. Но сейчас читать и выслушивать такие вещи — очень неприятно. Он терпит», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 28 января 2022
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