Зарема Салихова: Газизов использовал «Спартак» в качестве донора. Он — полный ноль

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о бывшем генеральном директоре Шамиле Газизове.
«Он много что обещал, он же сказочник, посмотрите его интервью. А на самом деле Газизов использовал «Спартак» в качестве донора. Как свой личный финансовый донор и донор для «Уфы». За спиной пытался наших игроков, например, Игнатова, бесплатно загонять в «Уфу». Якобы, они там будут получать практику. Я была против этого. Если вы заметите, у нас ни один игрок в «Уфу» не перешёл.
У него был пунктик — прославиться. Когда я давала ему список игроков, которые были готовы к трансферу в «Спартак», он даже не смотрел. Он говорил: «Дайте нашим парням прославиться». Нариману, другим.
Газизов нас очень сильно утомил. Мы до сих пор расхлёбываем последствия. Помимо того, что он никудышный спортивный директор, он ещё и как гендиректор не работал. Его не интересовала коммерция. Полный ноль, абсолютно», — сказала Салихова в эфире шоу «Есть тема» на «Матч ТВ».
- 28 января 2022
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