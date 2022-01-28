«Ливерпуль» рассмотрит предложения по Ориги

Английский «Ливерпуль» рассмотрит предложения по нападающему Дивоку Ориги. Об этом сообщает The Athletic.
Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий в трёх матчах чемпионата Англии забил два мяча. Также на его счету гол и результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов, а также два гола и передача в двух матчах Кубка английской лиги. Контракт Ориги истекает в конце сезона.
Также «Ливерпуль» готов продать 27-летнего Такуми Минамино. В нынешнем сезоне нападающий в 18 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал голевую передачу. Контракт Минамино истекает в 2024 году.
«Ливерпуль» обыграл на выезде «Кристал Пэлас»:
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