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«Ливерпуль» отдал в аренду своего молодого чешского вратаря

«Ливерпуль» отдал в аренду своего молодого чешского вратаря
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Голкипер «Ливерпуля» Витезслав Ярош перешёл в «Ноттс Каунти» на правах аренды до конца этого сезона.

20-летний чешский футболист перешёл в команду Национальной лиги после того, как он недавно вернулся из девятимесячного периода в ирландском «Сент-Патрикс Атлетик», где вратарь был признан лучшим игроком года в команде, сообщает официальный сайт «Ливерпуля».

Чех, перешедший в «Ливерпуль» из пражской «Славии» в 2017 году и через два года ставший обладателем молодёжного Кубка Англии, подписал новый долгосрочный контракт с красными летом 2020 года.

«Ноттс Каунти» в настоящее время занимает восьмое место в Национальной лиге — пятом по силе дивизионе Англии. От лидера турнира команда отстаёт на шесть очков, имея два матча в запасе.

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