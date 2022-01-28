«Ливерпуль» отдал в аренду своего молодого чешского вратаря
Поделиться
Голкипер «Ливерпуля» Витезслав Ярош перешёл в «Ноттс Каунти» на правах аренды до конца этого сезона.
20-летний чешский футболист перешёл в команду Национальной лиги после того, как он недавно вернулся из девятимесячного периода в ирландском «Сент-Патрикс Атлетик», где вратарь был признан лучшим игроком года в команде, сообщает официальный сайт «Ливерпуля».
Чех, перешедший в «Ливерпуль» из пражской «Славии» в 2017 году и через два года ставший обладателем молодёжного Кубка Англии, подписал новый долгосрочный контракт с красными летом 2020 года.
«Ноттс Каунти» в настоящее время занимает восьмое место в Национальной лиге — пятом по силе дивизионе Англии. От лидера турнира команда отстаёт на шесть очков, имея два матча в запасе.
Комментарии
- 28 января 2022
-
07:29
-
07:05
-
06:49
-
06:28
-
05:16
-
04:53
-
04:34
-
04:20
-
04:02
-
02:12
-
01:32
-
01:14
-
00:58
-
00:52
-
00:46
-
00:38
-
00:15
-
00:04
-
00:01
- 27 января 2022
-
23:57
-
23:47
-
23:41
-
23:37
-
23:14
-
22:55
-
22:44
-
22:31
-
22:30
-
22:14
-
22:03
-
21:28
-
21:24
-
20:59
-
20:47
-
20:47
Партнерский контент