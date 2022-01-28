«Ливерпуль» отдал в аренду своего молодого чешского вратаря

Голкипер «Ливерпуля» Витезслав Ярош перешёл в «Ноттс Каунти» на правах аренды до конца этого сезона.



20-летний чешский футболист перешёл в команду Национальной лиги после того, как он недавно вернулся из девятимесячного периода в ирландском «Сент-Патрикс Атлетик», где вратарь был признан лучшим игроком года в команде, сообщает официальный сайт «Ливерпуля».



Чех, перешедший в «Ливерпуль» из пражской «Славии» в 2017 году и через два года ставший обладателем молодёжного Кубка Англии, подписал новый долгосрочный контракт с красными летом 2020 года.



«Ноттс Каунти» в настоящее время занимает восьмое место в Национальной лиге — пятом по силе дивизионе Англии. От лидера турнира команда отстаёт на шесть очков, имея два матча в запасе.