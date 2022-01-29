Тео Эрнандес продлил контракт с «Миланом»
Поделиться
Защитник «Милана» Тео Эрнандес продлил контракт с итальянским клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, новое соглашение 24-летнего футболиста с «Миланом» рассчитано до лета 2026 года. О заключении нового контракта будет официально объявлено в ближайшее время.
Эрнандес перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» летом 2019 года за € 21,5 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Прошлое соглашение Эрнандеса с итальянским клубом истекало в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает французского защитника в € 48 млн.
«Милан» в 23 матчах набрал 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Комментарии
- 29 января 2022
-
11:06
-
10:56
-
10:52
-
10:38
-
10:31
-
10:05
-
09:57
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
08:07
-
05:12
-
04:52
-
04:24
-
04:05
-
03:44
-
03:24
-
02:55
-
02:38
-
02:01
-
01:32
-
01:14
-
00:59
-
00:40
-
00:30
-
00:17
-
00:00
- 28 января 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:49
-
23:30
-
23:22
-
23:02
-
22:59
Партнерский контент