Тео Эрнандес продлил контракт с «Миланом»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес продлил контракт с итальянским клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, новое соглашение 24-летнего футболиста с «Миланом» рассчитано до лета 2026 года. О заключении нового контракта будет официально объявлено в ближайшее время.

Эрнандес перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» летом 2019 года за € 21,5 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Прошлое соглашение Эрнандеса с итальянским клубом истекало в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает французского защитника в € 48 млн.

«Милан» в 23 матчах набрал 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.