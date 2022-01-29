Кейлором Навасом интересуются три клуба Серии А
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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас может продолжить карьеру в итальянской Серии А. К 35-летнему костариканскому футболисту проявляют интерес «Рома», «Милан» и «Ювентус», информирует издание Todo Fichajes.
Ранее сообщалось, что Наваса может подписать английский «Ньюкасл», который борется за сохранение прописки в Премьер-лиге.
Навас перешёл в «ПСЖ» из мадридского «Реала» за € 15 млн. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 13 матчах чемпионата страны, в которых пропустил 11 мячей и пять раз сыграл «на ноль». Также на счету Наваса пять матчей в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Франции и шесть пропущенных мячей.
Контракт Наваса истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.
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