Кейлором Навасом интересуются три клуба Серии А

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас может продолжить карьеру в итальянской Серии А. К 35-летнему костариканскому футболисту проявляют интерес «Рома», «Милан» и «Ювентус», информирует издание Todo Fichajes.

Ранее сообщалось, что Наваса может подписать английский «Ньюкасл», который борется за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Навас перешёл в «ПСЖ» из мадридского «Реала» за € 15 млн. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 13 матчах чемпионата страны, в которых пропустил 11 мячей и пять раз сыграл «на ноль». Также на счету Наваса пять матчей в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Франции и шесть пропущенных мячей.



Контракт Наваса истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.