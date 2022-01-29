Алиев — о молодости: все те гульки и алкоголь, которые у меня были, я бы не повторял

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что поменял бы в своей молодости.



«Я бы вернулся в то время, когда мне было 17 лет, и не делал бы тех ошибок. Все те гульки и алкоголь, которые у меня были, я бы не повторял. В какой-то момент меня действительно понесло. В 17 лет я вышел в основном составе, молодой, все начали обо мне говорить. А потом всё пошло по накатанной.



Кто завёл меня в бары? А при чём здесь бары? Проблема же не в барах. Можно точно так же сидеть в компаниях, дома, где-то за городом в ресторане. Никто не заводил, я сам.



Я прекрасно понял, что когда ты на высоте, играешь, вокруг тебя очень много людей и друзей. А когда перестал, они все начали уходить. Тогда я понял, что друзей у меня не было, а были нахлебники», — цитирует Алиева Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал BurBuzz.