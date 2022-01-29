«Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Кокориным
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«Фиорентина» ведёт переговоры с форвардом Александром Кокориным о расторжении его контракта, сообщает в своём «твиттере» итальянский журналист Николо Скира.
Флорентинский клуб хочет отпустить российского футболиста, выплатив ему выходное пособие. О какой сумме идёт речь, не сообщается. Соглашение Кокорина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.
Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.
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