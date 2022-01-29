«Валенсия» и «Рома» могут обменяться футболистами

Испанская «Валенсия» и итальянская «Рома» могут совершить обмен футболистами, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в Рим может отправиться форвард «летучих мышей» Гонсалу Гедеш, а состав «Валенсии» может пополнить нападающий Карлес Перес. В услугах португальца лично заинтересован главный тренер римлян Жозе Моуринью.
Гедеш выступает на постоянной основе за «Валенсию» с 2018 года, куда перешёл из «Пари Сен-Жермен» за € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
Перес играет за «Рому» с 2020 года, куда перешёл из «Барселоны» за € 12,5 млн. Действующее соглашение футболиста с клубом истекает 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 7 млн.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Атлетико» — «Валенсия»:
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