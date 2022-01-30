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«Спартак» и «Марсель» договорились о трансфере Жиго. Игрок завершит сезон за красно-белых

«Спартак» и «Марсель» договорились о трансфере Жиго. Игрок завершит сезон за красно-белых
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго подписал контракт с французским «Марселем», однако оставшуюся часть нынешнего сезона футболист проведёт на правах аренды в российском клубе. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».

«Официально: Самуэль Жиго остаётся в «Спартаке» до лета. Затем он станет игроком «Марселя». Клубы достигли соглашения о трансфере защитника. Конец сезона-2021/2022 Сэм проведёт в Москве на правах аренды», — сказано в заявлении пресс-службы российской команды.

28-летний Жиго перешёл в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. До этого он выступал в Бельгии за «Кортрейк» и во Франции за «Арль-Авиньон». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт французского защитника с московским клубом истекал в конце нынешнего сезона.

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