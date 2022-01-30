Защитник Фернандо Костанца стал игроком «Крыльев Советов»

Защитник Фернандо Костанца заключил контракт с «Крыльями Советов», сообщается на официальном сайте самарской команды. Соглашение 23-летнего бразильского футболиста с клубом рассчитано на три с половиной года. Костанца будет выступать за «Крылья Советов» под 22-м номером.

«Фернандо Костанца – талантливый молодой футболист, который добился серьёзного прогресса в последнее время. Мы рады, что он стал игроком «Крыльев». Матчи Фернандо в Лиге чемпионов – это бесценный опыт на самом высоком уровне. Этот опыт вместе с профессионализмом Костанцы должны помочь «Крыльям» в достижении поставленных задач», — отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Последним клубом защитника был молдавский «Шериф», за который он сыграл 42 матча, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.