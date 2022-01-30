В полиции Манчестера отреагировали на обвинения в адрес Гринвуда

В полиции Манчестера прокомментировали информацию об обвинениях в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Ранее девушка футболиста Гарриет Робсон показала следы побоев и обвинила Гринвуда в насилии.



«Полиция Манчестера осведомлена о фотографиях и видео, циркулирующих в социальных сетях. Ведётся расследование для установления всех обстоятельств», — приводит слова представителя полиции Mirror.



Напомним, Гринвуд выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе манкунианцев форвард — финалист Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021. С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии.