Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В полиции Манчестера отреагировали на обвинения в адрес Гринвуда

В полиции Манчестера отреагировали на обвинения в адрес Гринвуда
Комментарии

В полиции Манчестера прокомментировали информацию об обвинениях в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Ранее девушка футболиста Гарриет Робсон показала следы побоев и обвинила Гринвуда в насилии.

«Полиция Манчестера осведомлена о фотографиях и видео, циркулирующих в социальных сетях. Ведётся расследование для установления всех обстоятельств», — приводит слова представителя полиции Mirror.

Напомним, Гринвуд выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе манкунианцев форвард — финалист Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021. С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022