«Ливерпуль» готов отпустить своего защитника в аренду зимой

Защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Валлийского футболиста хочет арендовать «Борнмут» до конца сезона. Об этом сообщает Liverpool Echo.



20-летний Уильямс — воспитанник «Ливерпуля». За первую команду мерсисайдцев защитник принял участие в 33 матчах, в которых отметился пятью голевыми передачами. В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в восьми матчах во всех турнирах, отдав две голевые передачи. Контракт футболиста с английской командой истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Уильямса в € 8 млн.

«Ливерпуль» обыграл на выезде «Кристал Пэлас»:

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