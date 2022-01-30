«Ливерпуль» готов отпустить своего защитника в аренду зимой
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Защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Валлийского футболиста хочет арендовать «Борнмут» до конца сезона. Об этом сообщает Liverpool Echo.
20-летний Уильямс — воспитанник «Ливерпуля». За первую команду мерсисайдцев защитник принял участие в 33 матчах, в которых отметился пятью голевыми передачами. В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в восьми матчах во всех турнирах, отдав две голевые передачи. Контракт футболиста с английской командой истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Уильямса в € 8 млн.
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