20-летний мужчина был задержан по подозрению в насилии. Ранее в этом обвинили Гринвуда

Сегодня, 30 января, полиция Манчестера задержала 20-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании и нападении. Ранее в адрес 20-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда поступили обвинения в насилии. Об этом сообщила девушка футболиста Гарриет Робсон.

«Сегодня полиция Большого Манчестера получила информацию об изображениях и видео, размещённых в социальных сетях женщиной, которая сообщила о случаях физического насилия… После проведённого расследования мы можем подтвердить, что 20-летний мужчина был задержан по подозрению в изнасиловании и нападении», — сообщает в «Твиттере» журналист Роб Харрис со ссылкой на Greater Manchester Victims' Services.



Гринвуд выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе манкунианцев форвард — финалист Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021. С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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