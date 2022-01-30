20-летний мужчина был задержан по подозрению в насилии. Ранее в этом обвинили Гринвуда

Сегодня, 30 января, полиция Манчестера задержала 20-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании и нападении. Ранее в адрес 20-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда поступили обвинения в насилии. Об этом сообщила девушка футболиста Гарриет Робсон.
«Сегодня полиция Большого Манчестера получила информацию об изображениях и видео, размещённых в социальных сетях женщиной, которая сообщила о случаях физического насилия… После проведённого расследования мы можем подтвердить, что 20-летний мужчина был задержан по подозрению в изнасиловании и нападении», — сообщает в «Твиттере» журналист Роб Харрис со ссылкой на Greater Manchester Victims' Services.
Гринвуд выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе манкунианцев форвард — финалист Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021. С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 30 января 2022
-
21:00
-
20:40
-
20:39
-
20:26
-
20:21
-
20:01
-
19:54
-
19:53
-
19:34
-
19:32
-
19:22
-
19:15
-
19:03
-
19:01
-
18:52
-
18:41
-
18:33
-
18:33
-
18:25
-
18:19
-
18:08
-
18:06
-
17:57
-
17:45
-
17:40
-
17:20
-
17:08
-
17:03
-
16:57
-
16:47
-
16:39
-
16:30
-
16:26
-
16:13
-
16:02