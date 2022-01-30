«Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес нападающего команды Мэйсона Гринвуда. Ранее девушка футболиста Гарриет Робсон показала следы побоев и обвинила Гринвуда в насилии.



«Мэйсон Гринвуд отстранён от тренировок и от участия в матчах на неопределённый срок», — приводит текст заявления клуба журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Напомним, Гринвуд выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе манкунианцев форвард — финалист Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021. С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.